Carlo Acutis: Un adolescent italien pourrait être le premier saint de la génération des millenials

Un adolescent italien qui a utilisé Internet pour répandre sa foi pourrait devenir le premier saint de l'Église catholique à appartenir à la génération des Millenials.



Carlo Acutis, qui est mort de leucémie en 2006 à l'âge de 15 ans, a déjà été surnommé "le saint patron d'internet".



Samedi, il a été béatifié lors d'une cérémonie dans la ville d'Assise et a fait un pas de plus vers la sainteté.



L'adolescent serait à l'origine de miracles en ligne et a aidé à gérer des sites web pour des organisations catholiques.



Acutis a été placé sur le chemin de la sainteté quand le Vatican a décidé qu'il avait miraculeusement sauvé la vie d'un autre garçon.



L'Église a affirmé qu'il est intervenu du ciel en 2013 pour guérir un garçon brésilien qui souffrait d'une maladie rare du pancréas.



Il est considéré comme le plus jeune contemporain à avoir été béatifié - la dernière étape avant la sainteté.



Une cérémonie a eu lieu samedi dans la Basilique de St François d'Assise et un portrait d'Acutis a été dévoilé. Les personnes réunies ont également salué Acutis pour ses actions caritatives.



"Carlo a utilisé internet au service de l'Evangile, pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible", a déclaré le cardinal Agostino Vallini lors de la cérémonie.



"Les jeunes étaient peut-être fatigués d'une pastorale qui, malgré tous ses efforts, est peut-être un peu en décalage avec son temps", a déclaré le porte-parole de l'Eglise, Enzo Fortunato, selon l'agence de presse AFP.



"Mais le Seigneur intervient dans l'histoire et les affaires humaines et nous donne ces lumières directrices", a-t-il ajouté.



Pour qu'Acutis devienne un saint, il faut que le Vatican vérifie un deuxième miracle dont il serait l'auteur. Mais le pape François a déjà renoncé à cette exigence en de précédentes occasions.



Acutis est né à Londres en mai 1991 de parents italiens. La famille s'est rapidement installée à Milan, où il a passé la majeure partie de sa vie.



"Il y avait en lui une prédisposition naturelle pour le sacré", a déclaré sa mère, Antonia Salzano, au journal Corriere della Sera au début de cette année.