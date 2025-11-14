Carlo Ancelotti : “Le Sénégal n’est pas seulement une équipe forte, c’est une équipe très, très forte”

Interrogé sur son regard concernant le football du continent, Ancelotti a souligné l’importance d’accorder davantage d’opportunités aux joueurs pour découvrir des styles de jeu variés.

« Il faut donner aux joueurs la possibilité de se confronter à d’autres écoles, différentes des leurs. Le football est mondialisé, mais chaque équipe possède ses spécificités. Les sélections asiatiques ne ressemblent pas au Sénégal ou à la Tunisie. Il est essentiel de connaître toutes les équipes du monde. Elles sont fortes, et certaines pourraient créer la surprise lors de la Coupe du Monde, comme l’a fait le Maroc. Le Sénégal n’est pas seulement une équipe forte, c’est une équipe très, très forte. Elle compte d’excellents joueurs capables de surprendre au Mondial. Nous avons beaucoup de respect pour eux : c’est une équipe intense, physique, très bien organisée. Il faudra être irréprochables défensivement.

J’ai eu la chance d’entraîner Koulibaly, l’un des meilleurs défenseurs avec lesquels j’ai travaillé ».

À la question de savoir quel système il compte utiliser face aux “Lions”, Ancelotti a répondu.

« Nous allons conserver le même dispositif que contre la Corée. À chaque fois que nous avons évolué avec deux milieux pivots, l’équipe a montré de la solidité. C’est, selon moi, notre meilleur système. Nous avons des joueurs très performants devant, mais nous n’excluons pas une organisation défensive renforcée si nécessaire».

À la veille de la rencontre face au Sénégal, le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. Le technicien italien a évoqué le schéma tactique qu’il compte adopter contre les “Lions”, tout en saluant la qualité de leur sélection. L’ancien coach du Real Madrid n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’équipe sénégalaise.