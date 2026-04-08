Carte nationale de presse : Daouda Mine annonce la mise en place prochaine d'une plateforme en ligne

Le président de la Commission de la carte nationale de presse, Daouda Mine, a annoncé, le 7 avril 2026, lors de la conférence de presse sur la publication du rapport 2025 du Fonds d'appui et de développement de la presse (Fadp), la mise en place prochaine d'une plateforme en ligne.



Cette plateforme en ligne permettra aux journalistes sénégalais de déposer leurs demandes pour obtenir la carte nationale de presse. « Nous avons parcouru les i4 régions du Sénégal pour faciliter l'accès à la carte nationale de presse pour tous les journalistes du pays. Bientôt, ils pourront effectuer cette démarche en ligne », a expliqué Daouda Mine.



Elle offrira également la possibilité d'obtenir une carte numérique suite à la soumission de la demande, avant la délivrance de la carte en format physique. D'après M. Mine, cette mesure vise à moderniser et simplifier les procédures pour les experts en information, grâce au soutien du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.