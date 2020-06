Casamance: une bande armée chasse dix familles qui étaient de retour dans leur village à Goudomp

Seulement quatre (4) jours après un retour dans leur village de Singhère Diola, dans le département de Goudomp (région Sédhiou) qu'ils avaient quitté depuis 1992 à cause de la rébellion, des familles ont été à nouveau sommées de vider les terres de leurs ancêtres par des hommes armés.



En effet, le 14 juin dernier, huit hommes armés ont fait une descente à Singhère Diola pour demander à ces familles des explications sur leur présence dans ce site qu'ils conçoivent comme conquis. "Nous sommes revenus chez nous" ont répondu les "revenants".



"Ne vous faites pas prier pour quitter le village cette nuit même, sans quoi vous êtes tous morts" ont alors rétorqué les hommes encagoulés.



C'est à la suite de ces menaces que ces familles au nombre de dix (10) ont repris le chemin de l'exil. Elles sont présentement logées et nourries par les autorités municipales de Kaour qui ont sollicité et obtenu l'appui de partenaires. Un conclave est prévu ce samedi pour décider de leur sort.