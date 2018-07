Ce qui a vexé Ronaldo au point de vouloir quitter le Real...

Cette fois, la presse espagnole et italienne s'accordent. Il existe bel et bien des contacts (avancés) entre Cristiano Ronaldo et la Juventus. Depuis plusieurs mois déjà, le malaise s'est installé entre CR7 et le club triple champion d'Europe.



La cassure se serait renforcée encore un peu plus quand, d'après le journal Marca, Ronaldo aurait entendu à quel prix les Madrilènes étaient prêts à le vendre. Déjà déçu de ne pas pouvoir signer un nouveau contrat, c'était sans doute la goutte d'eau pour lui.



"Une question d'heures"

Le Real aurait ainsi fixé le prix du quintuple Ballon d'Or à "seulement" 100 millions d'euros. "Si je vaux 100 millions d'euros, c'est qu'ils ne veulent plus de moi", aurait confié le joueur à ses proches en janvier dernier. Preuve que sa décision est prise depuis longtemps.



On parle d'un accord entre Ronaldo et la Juve pour un contrat de 4 ans et un salaire annuel de 30 millions d'euros. Au Portugal, "Record" annonce que son départ n'est qu'une "question d'heures". S'il se concrétise, ce transfert serait un véritable séisme sur la planète foot, un an après celui de Neymar au PSG.



