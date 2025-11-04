Cécile Kohler et Jacques Paris sont sortis de prison après plus de trois ans de détention en Iran

Je me félicite de cette première étape. Le dialogue se poursuit pour permettre leur retour en France le plus rapidement possible. Nous y travaillons sans relâche et je tiens à remercier notre ambassade et tous les services de l’État pour leur mobilisation", ajoute le président français sur X. La professeur de Lettres modernes et son compagnon sont arrivés "à la Résidence de France, à Téhéran, dans l’attente de leur libération définitive", précise le ministère des affaires étrangères.

Cécile Kohler et Jacques Paris avaient été arrêtés en mai 2022 alors qu'ils visitaient l'Iran. Paris avait dénoncé leur détention comme "injustifiée et infondée". Les proches de Kohler et Paris ont récemment décrit le désespoir des deux détenus après avoir reçu un rare appel téléphonique de leur part.

Euronews avec AP

Les Français Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis mai 2022, "sont sortis de prison", annonce ce mardi soir Emmanuel Macron. Le président français a exprimé son "immense soulagement" à la libération de Cécile Kohler, 41 ans, et de son compagnon Jacques Paris, 72 ans.