"Cela dérange un petit peu qu'on parle de révolution"

Après avoir gagné le trophée The Best et le Ballon d'Or en 2018, Luka Modric a de nouveau reçu une récompense à Milan ce lundi. Pour certains, elle n'est pas méritée après la baisse de rendement du Croate et du Real Madrid.



Le joueur s'est exprimé sur le sujet sujet dans des mots pour la chaîne officielle du Real Madrid : "Je suis content d'être là à nouveau. Cela signifie que les gens reconnaissent (notre valeur) et que nous faisons les choses bien, même si certains diront le contraire".