Célébration centenaire Interpol: le Directeur de la police sénégalaise appelle à maintenir la coopération de l'organisation avec ses services

Le Directeur général de la Police sénégalaise a engagé ce jeudi le personnel d'Interpol de Dakar "à maintenir et à renforcer la coopération davantage entre les différents services d’application de la loi dans les limites du mandat qui leur a été confié".



Seydou Bocar Yague s’exprimait à l’ouverture de la cérémonie marquant la célébration à l’échelle mondiale du centenaire de l’organisation internationale de police criminelle communément appelée « Interpol » à laquelle le Sénégal a adhéré en 1963. Son objectif est de permettre aux polices du monde entier de relever les défis de la lutte conte la criminalité internationale.



Interpol, créé le 7 novembre 1923 à Vienne, travaille au fil des années et l’évolution des faits criminels a relié toutes les polices du monde au sens large pour un monde plus sûr. Au total de 195 États font partie de cette organisation policière qui constitue un outil pertinent dans la stratégie nationale et mondiale de lutte contre la criminalité transnationale organisée sur toutes ses formes.



"A travers son système de communication sécurisé, ses bases de données, ses différentes notices et son programme, Interpol permet à tous les services d’application de la loi d’échanger des infos criminelles pour interpeller toutes les personnes recherchées et de participer également à la formation des agents sur plusieurs problématiques actuel de la sécurité", a indiqué M. Yague.



Qui ajoute: "pour notre pays le VSN (Volontaire de Sécurité Nationale) Interpol demeure impliqué dans cette élan de coopération policière internationale. En effet, par un large déploiement de ces outils et services, beaucoup de dossiers internes et internationaux ont pu être résolus en relation avec les autorités judiciaires, mais également avec les forces de défense et de sécurité dont la gendarmerie nationale et la douane"



Premier en Afrique de l’Ouest en matière d’opération de recherche, "le Vsn s’inscrit davantage dans cette dynamique de soutien et d’appui aux différents services du pays dans un esprit de partage face à la difficile question de lutte contre la criminalité nationale et internationale. A cela s’ajoute le bureau central d’interpole de Dakar d’effectuer les actions suivantes: la couverture du réseau i-24/7 au niveau de plusieurs postes frontaliers mais aussi au niveau de différents démembrement", le chef de la police sénégalaise.



Seydou Bocar Yague précise en effet que "la gendarmerie dispose du même poste basé au niveau de la Section de recherches de Dakar, de la Cellule nationale de traitement des informations financière entre autres (…), la participation des agents dans les programmes de formation permanente des utilisateurs du réseau". Notant que ce sont autant d’actions qui attestent le rôle et la place considérable d’Interpol dans les activités qui tiennent de l’administration, de la justice , des forces de défenses et de sécurité.



Le Directeur général de la Police nationale invite ainsi tous les services nationaux d’application de la loi à s’approprier cet outil pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations.