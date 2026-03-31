Céline Dion annonce son retour sur scène ​après 4 ans de combat contre la maladie

Quatre ans après avoir été diagnostiquée d'un syndrome de la personne raide (SPS), la légende canadienne Céline Dion a officiellement annoncé son retour sur le devant de la scène. Dans un message vidéo publié à l'occasion de son 58ème anniversaire, qu'elle a qualifié de « meilleur cadeau de sa vie », l'artiste a révélé une résidence de dix concerts à la Paris La Défense Arena, prévue pour les mois de septembre et octobre. Cette salle de 40 000 places sera le théâtre d'un retour triomphal pour l'interprète de « My Heart Will Go On », qui s'était vue contrainte d'annuler sa tournée mondiale Courage en mai 2023.



La chanteuse a tenu à rassurer ses fans sur son état de santé actuel, affirmant qu'elle chante à nouveau et pratique même « un peu de danse ». Après une période de lutte contre cette maladie neurologique rare qui provoquait des spasmes musculaires débilitants et affectait ses cordes vocales, elle se dit prête pour ce nouveau défi : « Je me sens bien, je suis forte, je me sens enthousiaste et, bien sûr, un peu nerveuse ». Elle a également exprimé sa profonde reconnaissance envers son public, déclarant avoir ressenti leurs « prières et leur soutien » chaque jour durant ces dernières années.



Ce retour marque l'aboutissement d'une résilience hors du commun, déjà illustrée par sa performance magistrale de l'« Hymne à l'Amour » depuis la Tour Eiffel lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Fidèle à sa détermination exprimée dans son documentaire de 2024, où elle affirmait qu'elle « ramperait » s'il le fallait pour retrouver ses fans, la star de Charlemagne prouve que sa voix demeure une « force de la nature ». Ce rendez-vous parisien confirme le statut d'icône mondiale de celle qui, depuis sa victoire à l'Eurovision en 1988, s'est imposée comme l'une des artistes les plus vendues de l'histoire de la musique.