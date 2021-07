Cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo: les athlètes senegalais qualifiés ont hissé les couleurs du pays

Les dix (10) athlètes sénégalais qui ont validé leur qualification aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 reportés à 2021 (24 juillet-09 août) ont hissé le drapeau national lors de la cérémonie d’ouverture ce vendredi.En athlétisme, à Louis François Mendy (110m haies), est venu s’ajouter Henri Kampéliko Bandiaki (100m) pour « une place d’universalité », c’est-à-dire des invitations pour que tous les pays puissent avoir des représentants. C’est aussi au nom de cette « universalité » des JO que les nageurs Jeanne Boutbien et Steven Aimable ont obtenu leurs invitations.Les autres athlètes qualifiés sont : Ibrahima Diaw (tennis de table), Jean Pierre Bourhis (canoë-kayak), Mbagnick Ndiaye (judo), Ndèye Bineta Diongue (escrime), Adama Diatta (lutte) et Chiara Costa (tir). Sont aussi qualifiés, l’athlétisme et le basket masculin avec les Lions qui prennent part au Tournoi de qualification olympique (TQO) qui aura lieu à Belgrade (Serbie) du 29 juin au 4 juillet 2021.Le Sénégal a par ailleurs qualifié trois athlètes pour les Jeux paralympiques (24 août au 5 septembre) avec Fatou Kiné Ndiaye (poids), Youssoupha Diouf (lancer javelot) et Ibrahima Sèye (taekwondo).Le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall, qui devait normalement prendre part à l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo mais un communiqué rendu a informé que le Président Macky Sall, ne sera plus en mesure de prendre part physiquement à la cérémonie d’ouverture, mais plutôt par visioconférence et il fera un discours, rapporte l’APS.