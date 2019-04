Cette fois-ci plus de doute : Messi a dépassé Cristiano Ronaldo

Il y a quelques jours, avec son but sur coup franc face à Villarreal, l'astre argentin devenait le joueur au plus grand nombre de buts des grands championnats du 'Vieux Continent'. La réalisation inscrite au stade de La Céramique fut la 415ème de Messi en Liga, laissant derrière lui un certain Cristiano Ronaldo qui en compte actuellement 414 (Premier League, Liga et Serie A confondues). Toutefois, c'est pour beaucoup ce week-end que l'astre de Rosario a réussi cette prouesse après avoir inscrit le second but du match contre l'Atlético. Car il faut rappeler qu'un but de la longue épopée de Messi en Liga espagnole génère toujours autant de polémique plusieurs années plus tard. Il s'agit de celui de Barcelone contre Bilbao lors de la saison 2012-13. Sur ce match, une frappe de l'Argentin était déviée par Amorebieta, finissant dans la cage basque. 'Marca' attribuait alors ce but au défenseur de l'Athletic et, en prenant comme référence le bilan stipulé par le quotidien espagnol, Messi compterait 415 buts après le dernier inscrit face à l'Atlético. Toutefois, lors de ce duel face à l'équipe basque, Mateu Lahoz, arbitre de la rencontre, créditait Leo de ce but, dont le total serait donc de 416 réalisations (donnée également avancée par ProFootballDB) et aurait dépassé Cristiano avec le but face à Villarreal. D'une manière ou d'une autre, ce week-end aura permis de mettre momentanément fin à la discussion autour des deux grandes stars du ballon rond. En effet, aujourd'hui, avec 416 ou avec 415 buts, Leo Messi est le meilleur buteur de tous les temps des grands championnats européens. Et sur cela, il n'a pas de débat.