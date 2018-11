Cette gaffe du ministre Amadou Ba fait réagir les étudiants

La sortie du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan Amadou Ba sur la dette que l’Etat doit aux instituts privés de l’enseignement Supérieur a véritablement fâché les étudiants orientés et renvoyés à cause de cette créance.



Ces étudiants ont en effet manifesté leur déception et colère, ce lundi matin devant l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Ils ont également prévu de continuer cette guerre jusqu’à satisfaction de leurs doléances, avertissent-ils.

Pour rappel le ministre Amadou Ba avait déclaré qu’il ne peut pas payer une dette qui n’est pas inscrite dans le budget.