Ch. O. Diagne sur la suspension de l’USAID : « Le Sénégal peut se développer sans financement extérieur »

Cheikh Oumar Diagne soutient les déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko concernant la suspension des programmes de l’USAID par les États-Unis. Selon l'ancien ministre conseiller et directeur des moyens généraux de la présidence, un pays comme le Sénégal, riche en ressources humaines, peut se développer sans dépendre des financements extérieurs.« Un pays ayant de hauts cadres, d'innombrables ressources et de leaders révolutionnaires, n'a besoin ni d'aide ni d'assistance. Ils mettent le peuple au travail et Allah se charge du reste de leur souveraineté prospérité indépendance», a déclaré Cheikh Omar Diagne dans un post sur sa page Facebook.La décision des États-Unis, prise lundi dernier avec la nomination de Marco Rubio comme administrateur par intérim de l’USAID, vise à assurer un meilleur contrôle des activités de l’agence, conformément aux intentions de l’ancien président Donald Trump.