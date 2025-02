Chagos: Londres conditionne la rétrocession à des garanties sur la base militaire de Diego Garcia

La discussion entre le Premier ministre britannique Keir Starmer et son homologue mauricien Navin Ramgoolam marque le début d'un dialogue officiel au plus haut niveau entre les deux pays sur l'avenir des îles Chagos. Dans un communiqué publié sur le site de Downing Street, Keir Starmer a insisté sur la nécessité de sécuriser la base militaire américaine de Diego Garcia.



« Garanties solides »

Le Premier ministre britannique demande notamment « des garanties solides contre toute influence malveillante ». Cette position nouvelle de Londres est liée aux inquiétudes exprimées aux États-unis au sujet d’une éventuelle influence chinoise dans la région.



Pour l'instant, Port-Louis n'a pas communiqué sur cette conversation téléphonique entre les deux responsables politiques. Cependant, la position de Maurice est claire : le gouvernement ne demande pas le retrait des Américains de Diego Garcia mais souhaite réviser les termes de l’accord initial de rétrocession de l’archipel.



Juste valeur

Pour Maurice, les conditions du bail de 99 ans avancé par le Royaume-Uni pour Diego Garcia, posent un problème sur le plan juridique, car celui-ci remet en question la souveraineté mauricienne sur l'archipel. De plus, Maurice estime que la location de ce territoire stratégique devrait se faire à sa juste valeur.