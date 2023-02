Chambre d'accusation : la requête des avocats de Sonko mise en délibéré (avocat)

La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar qui s'est penchée ce mardi, sur la requête introduite par les avocats de Ousmane Sonko, accusé de "viols répétés et de menace de mort" par la masseuse Adji Sarr, aux fins d'annulation du renvoi du dossier par le Doyen des juges, devant la Chambre criminelle. Selon Me Khoureyssi Ba, l'un des conseillers du leader de Pastef Les Patriotes, a annoncé, via sa page Facebook, que l'affaire est "mise en délibéré".



En d'autres termes, le juge a arrêté les débats et va rendre son jugement incessamment.



Pour mémoire, les deux parties avaient fait face-à-face jeudi dernier. Les conseils de Ousmane Sonko avaient demandé et obtenu le report de l’audience afin de s’imprégner du dossier. La partie civile et le parquet s’étaient opposés au renvoi finalement accordé par le juge.