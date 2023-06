Championnat D2 Égyptien: Alioune Badara Ndiaye meilleur buteur de la saison

L’attaquant sénégalais Alioune Badara Ndiaye, termine meilleur buteur de Ligue 2 Égyptienne avec le FC Olympique.



À 23 ans seulement, l'ancien pensionnaire du Jaraaf de Dakar a inscrit 17 buts toutes compétitions confondues. Sur 14 matchs, l'enfant de Keur Baba ( département Kaolack) en a marqué 12 buts, +5 passes décisives, 5 buts en Coupe d'Égypte, il vient d'être sacré meilleur buteur au pays des pharaons pour la saison 2022/23.



Surnommé "Lewandowski" grâce à son sang-froid dans les surfaces de réparations et son jeu tête, il est devenu un véritable cauchemar pour les défenseurs adverses.



Ses mouvements sont distinctifs à l'intérieur. A preuve, son somptueux but marqué lors de sa dernière sortie était considéré comme la plus belle réalisation du mois de janvier. Plusieurs clubs s'intéressent au jeune prodige qui rêve de porter les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal.