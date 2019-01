Championnat national : Voici le programme complet de la 11e journée de Ligue 1 et 2

Voici le programme de la Ligue 1

Voici le programme de la Ligue 2

Les Ligue 1 et 2 vont débuter leur 11e journée ce samedi. En Ligue 1 US Gorée va recevoir la Linguère, le Ndiambour de Louga accueillera le mal classé Mbour PC. Quant à la Sonacos qui s’est séparé avec son coach Cheikh Gueye se rendra à Mbour pour défier Stade de Mbour. Le leader Teungueth jouera dimanche face à NGB.Et pour ce qui est de la Ligue 2, ce samedi Amitié fera face à domicile au DUC alors que l’Africa Promo Foot ira affronter USO. La Renaissance accueillera Guédiawaye tandis que l’AJ Fatick attendra Diambars.Samedi 19 janvier 2019Stade de Mbao16h00 US Gorée (-) LinguèreStade Alboury Ndiaye17h00 Ndiambour (-) Mbour PCStade Caroline Faye17h30 Stade de Mbour (-) SonacosDimanche 20 janvier 2019Stade Alassane Djigo16h00 AS Pikine (-) Dakar Sacré-CœurStade Aline Sitoé Diatta16h30 Casa Sport (-) AS DouanesStade de Mbao17h30 NGB (-) Teungueth FCGénération Foot (-) JaraafSamedi 19 janvier 2019Stade Caroline Faye15h30 Amitié FC (-) DUCStade Léopold Sédar Senghor16h00 USO (-) Africa promo Foot18h00 Renaissance (-) Guédiawaye Foot ProStade Massène Sène16h30 EJ Fatick (-) DiambarsDimanche 20 janvier 2019Stade Ngalandou Diouf16h30 Port (-) Jamono FatickLundi 21 janvier 2019Stade Caroline Faye16h00 Keur Madior (-) Etics18h00 Cneps (-) Yeggo