Championnats d’Afrique de Karaté : le Sénégal glane huit médailles

La 22e édition (seniors), 14e des juniors et 6e en cadets des Championnats d’Afrique de Karaté a pris fin ce dimanche à Casablanca au Maroc. Le Sénégal compte 8 médailles.



Le Sénégal a été représenté par 17 athlètes aux Championnats d’Afrique déroulés du 17 au 19 août 2023 à Casablanca. Au terme de la compétition continentale, les combattants sénégalais ont fait une belle moisson huit (8) médailles dont 1 en argent et 7 en bronze.



En Kumite, Serigne Mbacke Seck qui est le seul combattant engagé dans la catégorie juniors (-76kg) s’est incliné en finale pour remporter l’argent.



Chez les cadets, Fama Samassa et Mouhamadou Gaye ont décroché des médailles de bronze. S’y ajoutent ceux de Maimouna Niang, Makhtar Diop, Talla Razakh Niang et de l’équipe nationale féminine qui a battu hier dimanche le Burkina Faso (2-0) en finale de bronze, informe Wiwsport.



En Kata, Oumar Diop a aussi décroché une médaille en bronze.



Lors de la précédente édition des Championnats d’Afrique de karaté à Durban, en Afrique du Sud, le Sénégal s’était classé 8e avec 5 médailles dont 3 en argent et 2 en bronze.