Changement d’agenda : Macky Sall à Tamba ce vendredi et finalement à Daaka samedi

Le Chef de l’État devait prier ce vendredi dans la cité religieuse de Médina Gounass où se tient actuellement une retraite spirituelle, communément appelée Daaka depuis le samedi 05 mars dernier. Mais selon Le Témoin, il y a un changement d’agenda et Macky Sall a décalé sa visite au Daaka de Médina Gounass à samedi.



Ce vendredi, Le Président de la République fera face aux responsables politiques de la mouvance présidentielle dans les régions de Tambacounda et Kédougou qu’il a convoqués pour concilier les positions.



Le journal renseigne que le maire de Kédougou, Ousmane Sylla prendra part à ces retrouvailles. Après Tambacounda et Médina Gounass, le chef de l’État sera dimanche à Kaolack où il passera deux nuits