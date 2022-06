Cheikh Bamba Dieye appelle l’opposition à être moins va-t’en guerre

Le leader du parti FSD/BJ a mis beaucoup d’eau dans son vin depuis qu’il s’est mis à l’écart de la coalition Yewwi Askan Wi. Réagissant aux événements tragiques qui se sont déroulés hier vendredi et qui ont occasionné la mort de 3 personnes, Cheikh Bamba Dieye a appelé l’opposition à changer de méthode de résistance pour éviter les pertes en vie humaine.



« La Démocratie-Etat de droit n'ont pas de prix? J'y crois fermement. Choississons avec sagesse nos moyens de lutte et les méthodes pour faire respecter la loi parce qu'aucun d'entre nous (pouvoir comme opposition) ne peut rembourser une vie perdue », a twitté celui-là même qui s’était enchaîné aux grilles de l’Assemblée nationale pour contester contre le projet de loi du fameux quart bloquant.



Interpellé par un internaute qui lui a demandé ce qu’il suggère à Sonko et Cie de faire, Cheikh Bamba Dieye de répondre: « Il faut juste que tous les acteurs puissent participer aux élections des lors qu'ils ont la caution et le parrainage. La possibilité de corriger à tout moment les erreurs matérielles. Que l'état arrête son jeu mesquin et que l'opposition soit moins va t'en guerre »