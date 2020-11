Cheikh Bamba Diéye se sépare de Idrissa Seck

Cheikh Bamba Diéye, le leader du parti FSD-BJ tourne la page de la coalition qui a porté la candidature d’Idrissa Seck et réaffirme la liberté de ton de son parti solidement installé dans sa logique de travailler pour une alternance crédible au sommet de l’Etat.



"En 2019, de manière souveraine, nous avions appelé à voter pour le candidat Idrissa Seck dans la continuité de notre engagement à servir le Sénégal. Cette coalition électorale a vécu le temps d'une élection. Nous avions depuis repris le cours normal de nos activités avec l'autonomie et la liberté de ton qui caractérisent le FSD-BJ. Les partis politiques sont des entités souveraines et libres de leurs décisions. Nous prenons acte des derniers rebondissements dans le landerneau politique", peut-on lire dans un communiqué de presse.



Poursuivant, l'opposant note qu' à titre de clarification le FSD-BJ reste une formation de "l’opposition par conviction et par choix" . Tout en précisant que le parti FSD-BJ dont il est le secrétaire général continuera "d’œuvrer pour l’avènement d'une alternance crédible qui gommera à jamais les pratiques d'un autre âge qui ont fini de décrédibiliser la classe politique."