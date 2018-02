Cheikh Gueye sur la promesse de Bamba Fall de rejoindre Macky: "Il a parlé sous le coup de l'émotion"

Le maire de Dieupeul Derkhlé Cheikh Gueye est convaincu que Bamba Fall ne rejoindra jamais le Président Macky Sall et son régime. Le maire de la Médina qui a confié à la délégation envoyée par le chef de l'Etat à son domicile pour une présentation de condoléances, qu'il était prêt à répondre à l'invitation de ce dernier pour servir les intérêts des Sénégalais.



Selon Cheikh Gueye, le maire de la Médina a tout simplement parlé sous le coup de l'émotion. Mais il ne doute pas une seconde la conviction "inébranlable" de son collègue à accompagner Khalifa Sall dans son combat contre le régime de Macky Sall.

"Bamba Fall est et restera pour nous un ami, un compagnon de lutte. Ses propos sont à situer dans le contexte de la présentation des condoléances. Et sous le coup de l'émotion, Bamba Fall a laissé son cœur parler. Mais par moment, il a eu à dire de façon claire qu'il ne transhumera pas, qu'il reste un militant passionné du Parti socialiste, un ami et un compagnon de lutte de Khalifa Sall", a déclaré Cheikh Gueye sur la Rfm.



Le maire de Dieupeul Derkhlé et soutien de Khalifa Sall a ensuite précisé qu'il ne peut assurer que Bamba Fall ne rejoindra pas le régime en place, mais il jure que le maire de la Médina "restera loyale à Khalifa Sall"