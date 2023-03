Chelsea: Édouard Mendy poussé à la sortie par la direction

Selon le média britannique The Mirror Football, Edouard Mendy a été informé qu'il pouvait quitter Chelsea cet été alors que la refonte de l'équipe de Graham Potter se poursuit.



Les Blues doivent réduire le nombre de joueurs dans l'équipe de Potter après de lourds investissements l'été dernier et en janvier. Mendy, qui était n ° 1 sous Frank Lampard et Thomas Tuchel mais qui a pris du retard sur Kepa Arrizabalaga depuis l'arrivée de Potter, fait partie de ceux pour qui la hiérarchie de Stamford Bridge écoutera les offres, renseigne le journal.



Le gardien sénégalais de 30 ans est dans les 18 derniers mois du contrat qu'il a signé à son arrivée de Rennes à la demande de Petr Cech en 2020.