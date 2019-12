Cherté du loyer: le ministre Abdou Karim Fofana a invoqué des difficultés pour le gouvernement de faire appliquer la loi sur la baisse

Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, a invoqué des "difficultés" pour le gouvernement de faire appliquer la loi de 2014 sur la baisse des loyers, a-t-on appris samedi auprès de l’Assemblée nationale.



Le ministre « reconnaît les difficultés rencontrées dans l’application de la loi de 2014 sur la baisse des loyers à Dakar, dont l’objectif majeur était de soustraire les locataires aux injustices des bailleurs, tout en aidant à réduire les charges des ménages », affirme-il, dans un rapport de la commission des finances de l’institution parlementaire.



« Pour pallier les contraintes de son effectivité et surmonter les difficultés constatées dans l’application de cette loi, le chef de l’Etat a demandé l’assainissement du secteur par une profonde réorganisation des professions de promoteur et d’agent immobiliers », ajoute le document, citant le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.



Selon le texte, Abdou Karim Fofana a annoncé aux membres de la commission des finances la création prochaine d’un "observatoire de l’immobilier", dont l’une des missions sera d’"étudier les tarifs des loyers par zone", en vue d’une meilleure application de la loi sur les loyers.



Certains promoteurs immobiliers ont refusé d’appliquer cette loi, d’autres les ont rejoints dans ce refus, des mois ou des années après l’entrée en vigueur de la baisse des loyers, au grand dam des locataires.



