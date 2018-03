Choc Man United vs Liverpool : Mourinho remporte la partie (2-1).

C’est fini à Old Traford. La rencontre qui opposait Manchester United à Liverpool s'est terminé par une victoire des hommes de José Mourinho (2-1). Deux buts marqués par Marcus Rashford à la 14ème et à la 24ème minute. Liverpool a réduit la marque à 65minute avec un but contre son camp de l’ivoirien Eric Bailly.