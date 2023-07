Choix du candidat de BBY: la TFR invite les responsables à "plus de discipline et de cohésion"

La Task Force Républicaine (TFR) affilée à l’Alliance pour la République (APR), a invité les responsables du parti au pouvoir à plus de « discipline et de cohésion », afin de continuer la seule œuvre qui vaille, à quelques heures de la déclaration du président Macky Sall qui va renseigner du choix du candidat de la majorité.



« L’heure n’est pas aux échappées solitaires utopiques, mais à l’Alliance de toutes les sensibilités pour l’intérêt supérieur de la République », ont annoncé lors d’une conférence de presse, Meissa Mahécor Diouf et ses camarades qui n’ont pas manqué de rappeler l’historique de la création de l’APR.



Le SEN de l’APR et la conférence des leaders de BBY, conscients des enjeux, se sont inscrits dans une dynamique élégante « d’unité et d’écoute » du président Macky Sall. Pour la Task Force Républicaine, cette posture de « dignité et de patriotisme » doit pousser chacun d’entre les responsables à taire ses « ambitions égoïstes » pour faire prévaloir, quel que soit le choix, la conduite de la trajectoire actuelle de développement du pays dans la paix, la stabilité, l’équité, l’intégrité territoriale et l’inclusion.



La TFR renseigne toutefois s’inscrire dans cette posture de dignité et reste à l’écoute du président de la République pour œuvrer exclusivement dans le sens de la « victoire du candidat de la coalition ». Elle exhorte les camarades du parti, de BBY et de l’ensemble de la majorité présidentielle à œuvrer dans la même direction pour ensemble, autour du « candidat choisi, garantir par la voie des urnes, la continuité du PSE jusqu’à son terme ».