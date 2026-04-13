Cinema: Dakar accueille l'avant-première du film « Le Rêve Américain »

L’équipe du film « Le Rêve Américain » séjourne à Dakar du 13 au 17 avril 2026 pour une tournée exceptionnelle marquée par une avant-première au cinéma Pathé le jeudi 16 avril. Porté par le duo d'acteurs Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard, ce long-métrage réalisé par Anthony Marciano retrace l'ascension fulgurante de deux outsiders devenus agents influents dans la prestigieuse ligue de basket nord-américaine, la NBA.







Cette visite au Sénégal, soutenue par l’Ambassade de France, revêt une dimension symbolique particulière. Le film est inspiré de l'histoire vraie de Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, les véritables protagonistes présents pour l'occasion, qui entretiennent des liens profonds avec le pays. Le récit explore leur parcours atypique, depuis leurs débuts modestes en France jusqu'aux sommets du sport mondial, défiant ainsi tous les déterminismes sociaux.







Le programme de la tournée prévoit deux temps forts majeurs pour les médias et le public. Un « Junket Press » (rencontre presse) se tiendra le mercredi 15 avril à l’hôtel Terrou-Bi, permettant des entretiens exclusifs avec les têtes d'affiche. Le lendemain, l'avant-première officielle à 19h30 au cinéma Pathé Dakar sera suivie d'un échange direct entre l'équipe du film et les spectateurs.







D'une durée de 2h01, cette production de Pathé Touch Afrique se veut une leçon de persévérance et d'ambition. En choisissant Dakar pour cette promotion internationale, la production souligne non seulement la portée universelle de cette « success story », mais aussi l'importance du marché culturel sénégalais dans la diffusion de récits inspirants pour la jeunesse.

