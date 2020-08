Cinq cas positifs détectés au Wydad Athletic Club

Cinq joueurs du Wydad Casablanca (WAC), un des clubs les plus titrés du championnat de football marocain, ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé le club vendredi. Leur état de santé est «stable», a précisé le Wydad, dont la rencontre de Championnat prévue vendredi face aux FAR de Rabat a été reportée. Deux autres matches qui devaient se jouer le même jour ont aussi été reportés «conformément à la décision des autorités compétentes de placer en confinement les joueurs» de trois équipes, selon la Fédération marocaine de football.



Le dauphin du Raja en championnat a affirmé que « cinq de ses membres ont été testés positifs au Covid-19 après des contrôles effectués sur l’ensemble des salariés du club mercredi dernier ». Selon les informations, trois joueurs sont concernés à savoir l’ailier des Lions de l’Atlas Ismail El Haddad, latéral gauche Badr Gaddarine et du défenseur Ibrahim Najmeddine. Le préparateur physique des Rouges et un membre de l’administration ont également été testés positifs.



De plus, « toutes les personnes en contact seront soumises à un isolement sanitaire à Casablanca, tout en fournissant toutes les conditions, moyens et précautions recommandés par les services de santé afin d’empêcher la propagation du virus », explique le communiqué. Selon la même source, le club procédera à un autre examen médical pour toutes les composantes de l’équipe, afin de déterminer leur état de santé, et le club effectuera également un processus complet de stérilisation au sein du complexe sportif Mohammed Benjelloun.



Finaliste de la dernière Ligue des champions africaine, le WAC est un des deux grands clubs de la capitale économique Casablanca, avec le Raja, son éternel rival.



Africa Top Sports