Cisjordanie : au moins quatre Palestiniens tués dans des affrontements avec les forces israéliennes

Les faits Au moins quatre Palestiniens ont été tués lundi 16 août lors d’affrontements avec les forces israéliennes dans le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie occupée, selon des sources officielles et des témoins.



Tôt, ce lundi 16 août, la police des frontières israélienne, une unité armée opérant en Cisjordanie occupée, participait à une opération à Jénine pour arrêter une personne soupçonnée d’implication dans des activités « terroristes » lorsqu’elle a dit avoir été la cible de tirs. « Des tirs nourris ont été dirigés vers la force à courte distance et par un grand nombre » de gens, a indiqué la police, disant avoir « riposté aux coups de feu et neutralisé leurs auteurs », sans déplorer de victimes dans ses rangs. Les affrontements ont provoqué la mort d’au moins quatre Palestiniens.



L’agence de presse palestinienne Wafa a rapidement fait état d’au moins deux jeunes Palestiniens tués dans ces affrontements armés, des décès constatés à la morgue de l’hôpital de Jénine par un photographe de l’AFP. Des témoins présents sur place ont indiqué que les forces israéliennes avaient gardé de leur côté les dépouilles de deux autres Palestiniens, une information confirmée par un porte-parole de la police des frontières israélienne et faisant ainsi passer le bilan de ces affrontements à au moins quatre morts.