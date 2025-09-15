Cité Aliou Sow : la fille du marabout Hamidou Sow mortellement fauchée

Une fillette de 4 ans a perdu la vie après avoir été renversée par une voiture à la cité Aliou Sow, sise à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, vendredi dernier aux alentours de 18h 45mn. Les premiers éléments de l’enquête effectuée par les éléments du poste de police de Golf, ont révélé que le véhicule incriminé était une Toyota conduit par D.S. Diouf, un planificateur domicilié dans la même cité.



Informé de la situation, le marabout Hamidou Sow a amené lui-même sa fille à l’hôpital Dalal Jamm sans attendre les secours ni les constatations policières. Cependant, à son arrivée à l’hôpital la petite fille était déjà décédée. Selon le journal L’Observateur, dans sa parution de ce lundi, le chauffeur, D. S. Diouf, a été arrêté et placé en garde à vue pour "homicide involontaire par accident de la circulation", malgré le pardon accordé par la famille Sow qui est connue et respectée.



Ainsi, une reconstitution est attendue pour éclaircir les circonstances précises de l'accident et situer les responsabilités.