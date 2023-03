Cité Keur Gorgui: la police tire sur des députés venus voir Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna blessé

Guy Marius Sagna et plusieurs autres de ses collègues députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi sont venus au niveau de la Cité Keur Gorgui pour se rendre au domicile de l'opposant Ousmane Sonko. Mais ils ont été freinés par les forces de l'ordre qui ont tiré des grenades lacrymogènes sur eux. Le parlementaire et non moins coordonnateur du mouvement Frapp a été blessé au genou. Regardez !