Civic tech en Afrique : quand des connexions citoyennes œuvrent pour la démocratie

La première véritable initiative civic tech d’ampleur en Afrique a déjà 15 ans. En 2007, au Kenya, un collectif de blogueurs et développeurs décidaient de créer Ushahidi, témoignage en swahili, pour recenser les violences post-électorales. Dans les années qui suivent, cette plateforme va être utilisée dans plusieurs pays à travers le monde pour mobiliser les citoyens dans des activités de collecte et de mise à disposition d’informations utiles à tous.



Depuis, l’explosion de l’internet mobile et des réseaux sociaux ont favorisé l’expression des citoyens et leur capacité à participer activement au débat public. La jeunesse africaine s’est saisie de ces opportunités et entend contribuer au processus de décision publique, favoriser la transparence, faire des questions de gouvernance une préoccupation quotidienne.



C’est dans ce contexte que le premier forum civic tech en Afrique francophone s’est tenu à Abidjan, en Côte d’Ivoire, les 28 au 29 juin 2022. Ces deux jours de rencontre, préparés par Samsa Africa, ont réuni plus de 120 journalistes, activistes, experts et personnalités de la civic tech africaine.



L’événement était organisé par CFI dans le cadre du projet Connexions citoyennes 2, un dispositif d’accompagnement, de développement et d’incubation de projets numériques d’action citoyenne. Ce projet est co-financé par l'Agence française de développement (AFD) et le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.



Où en sont les Civic tech aujourd’hui ? Qui sont ces jeunes qui veulent changer le continent et son image grâce au numérique et quels sont leurs projets ?



Pour L’atelier des médias de RFI, Raphaelle Constant était fin juin à Abidjan, où elle a rencontré plusieurs figures de la civic tech qui exploitent la puissance des outils numériques pour construire des projets d’action citoyenne :



Nnenna Nwakanma : cette Nigériane est l'une des pionnière de l’Internet en Afrique. Ambassadrice en chef à la Web Foundation, elle travaille avec les Nations unies. Cette militante infatigable d’un Internet qui se déploie pour le meilleur a de nombreuses autres batailles : le logiciel libre, la protection des données, ... Elle fait aussi pression sur les Gafam pour améliorer l’accès des femmes à Internet.



Caroline Mveng Mengue : cette activiste et féministe camerounaise est âgée de 34 ans. Elle est vice-présidente de la communication de l'association Réfugiés sans frontières. Elle élabore le média en ligne Elles rayonnent ensemble, accompagnée par le programme Connexions Citoyennes 2 de CFI. C'est aussi une blogueuse de Mondoblog, plateforme des blogueurs francophones de RFI, portée par L'atelier des médias.



Aïsha Dabo : journaliste et web activiste, elle est cofondatrice et coordinatrice de la plateforme AfricTivistes. Elle a grandi en République démocratique du Congo (RDC), au Sénégal et en Gambie.



Sally Bilaly Sow : Web activiste et blogueur guinéen. Il est membre de l’Association des blogueurs de Guinée, Ablogui, et de Mondoblog. Il a co-fondé la communauté Open Street Map Guinée en 2015 et GuineeCheck pour lutter contre les fausses informations dans son pays. C’est le coordinateur de l’association Villageois 2.0, un projet incubé par le programme Connexions Citoyennes 1 de CFI.



