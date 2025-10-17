Réseau social
Classement FIFA : l’Espagne reste en tête, l’Argentine devance la France, le Brésil continue de chuter
La FIFA vient de publier son nouveau classement mondial des nations. Et avec les matches amicaux et ceux comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, il y a eu du changement dans le top 10. L’Espagne conserve la première place, mais l’équipe de France (3e) a cédé sa deuxième place à l’Argentine.
 
L’Angleterre (4e) et le Portugal (5e) n’ont pas bougé, tandis que le Brésil poursuit sa chute. Les Auriverdes perdent une place et sont septièmes, désormais devancés par les Pays-Bas. Enfin, l’Allemagne (10e) gagne deux places et réintègre le top 10, aux dépens de la Croatie (11e) et du Maroc (12e).
 

Classement :
 
Espagne : 1880,76 points
Argentine : 1872,43
France : 1862,71
Angleterre : 1824,3
Portugal : 1778
Pays-Bas : 1759,96
Brésil : 1758,85
Belgique : 1740,01
Italie : 1717,15
Allemagne : 1713,3
 

Avec Footmercato
Moussa Ndongo

Vendredi 17 Octobre 2025 - 15:36


