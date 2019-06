Classement FIFA mois juin 2019: Le Sénégal décroche le meilleur rang mondial de son histoire !

La FIFA a publié ce vendredi la dernière mise à jour de son classement mondial. Une mise à jour riche d’enseignements dans la zone CAF, à une semaine du coup d’envoi de la CAN 2019. L’on voit le Sénégal mener la danse en zone Afrique .



Toujours numéro un, le Sénégal (22eme, +1) atteint le rang le plus élevé de son histoire. La Tunisie (25eme, +3) et le Nigeria (45eme, -3) complètent toujours le podium.



En recul, le Maroc (47eme, -2), la RD Congo (49eme, -3) et le Ghana (50eme, -1) restent néanmoins dans le Top 50. Tenant de la Coupe d’Afrique, le Cameroun (51eme, +3) manque de peu d’y entrer, alors que l’Egypte (58eme, -1), pays hôte de la prochaine édition, se tasse un peu. Le Mali, la Côte d’Ivoire (62eme, +3), l’Algérie (68eme, +2) et l’Afrique du Sud (72eme, +1) affichent tous des progressions.



Avec Sport365 et FIFA.com