Classement économique : un économiste sénégalais explique le dépassement par la Guinée

Dans un récent classement économique francophone, la Guinée a dépassé le Sénégal en termes de Produit Intérieur Brut (PIB), affichant 37 milliards d'euros contre 32,27 milliards pour son voisin. Une situation surprenante qui, selon l'économiste Seydina Omar Sèye, ne serait que temporaire et s'explique par des facteurs bien précis.



Pour Seydina Omar Sèye, l'avantage guinéen est "conjoncturel" et ne reflète pas les réalités structurelles des deux pays. L'économiste explique que ce classement est la conséquence d'un "recalcul" par la Guinée de son potentiel économique, qui a intégré de nouveaux secteurs jusqu'ici non pris en compte.



Par ailleurs, le Sénégal, qui n'a pas encore recalculé son PIB, subit un "ralentissement relatif" dû à une combinaison de "défis internes et externes", si l’on croît à l’expert.



Toutefois, l'économiste se dit confiant que la situation s'inversera prochainement. "Le Sénégal va calculer à nouveau le PIB en intégrant par exemple des secteurs numériques, notamment les hydrocarbures", a-t-il affirmé.



Il a estimé que le potentiel économique du Sénégal n'a "rien à voir" avec celui de la Guinée et que, une fois que les relations avec le FMI seront clarifiées, l'économie sénégalaise devrait logiquement dépasser celle de la Guinée, livre iRadio.