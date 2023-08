Clermont : Mory Diaw prolonge jusqu’en 2026

L’aventure entre Clermont et Mory Diaw va durer jusqu’en 2026. Le gardien de but sénégalais a prolongé son bail avec le club de la Ligue 1. L’international sénégalais a exprimé sa joie et ses objectifs après sa prolongation.





« Je suis très heureux de prolonger l’aventure avec le Clermont Foot 63. Après une bonne saison collectivement et individuellement, pour moi, c’était la suite logique. C’est la preuve que je me sens bien ici, et je me sens maintenant chez moi. J’espère que nous vivrons encore de belles émotions comme la saison passée », a soutenu le gardien de but.





« J’ai eu la chance de représenter mon pays une fois en match. Quand on y goûte, on a envie d’y retourner, mais cela passera par de bonnes performances en club. Pouvoir jouer la CAN est un objectif », a-t-il soutenu.





Arrivé l’été dernier en provenance de Lausanne Sport (D1 suisse), Mory Diaw a été titularisé à 37 reprises la saison dernière dans les cages du Clermont Foot. Le gardien sénégalais a réalisé un dernier exercice remarquable avec pas moins de 10 clean sheets. Il est l’un des grands artisans de la saison historique du club auvergnat parmi l’élite.