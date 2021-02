Clôture des assises nationales sur le coton au Mali: le plan de sauvetage défini

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Moctar Ouane, au nom de Bah N’Daw, président de la transition au Mali, a présidé, ce lundi 8 février 2021, la clôture des assises nationales sur le coton. L’objectif de ces assises est de contribuer à la relance de la filière afin de la rendre plus résiliente, plus compétitive et durable.



Le Premier ministre a rassuré les acteurs de la filière de la volonté du Gouvernement d’accorder au secteur un ordre de priorité élevé afin de permettre au coton de reconquérir sa place sur l’échiquier sous-régional contribuant ainsi à soutenir l’économie malienne et à améliorer les conditions de vie des producteurs.