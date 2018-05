Cng de lutte : Alioune Sarr menace de révéler des infos gênantes sur ses détracteurs

Alioune Sarr n’en peut plus des attaques des lutteurs dirigées contre sa personne. Il a brandit de sérieuses menaces sur les ondes de la Rfm à l'encontre de ceux qui accusent l'instance dirigeante de la lutte sénégalaise de détourner l'argent défalqué des cachets des lutteurs. «S’ils ne cessent pas de parler, nous allons déballer dans les médias. Nous savons ceux qui quémandent et mendient dans le monde la lutte», dit-il.



Le président du Cng déclare que lui et son équipe ne céderont jamais à la pression et invite ceux qui les accusent à apporter des preuves. «Nous sommes insensibles à la pression. C'est facile de dire qu’un tel ou un autre a volé, mais faudrait-il le prouver», fulmine-t-il.



Alioune Sarr estime qu’il n’a rien à se reprocher et «si jamais les autorités nous demandent un jour de partir, nous le ferons sans hésiter », avance-t-il.