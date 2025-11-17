Coalition Diomaye Président : AMFIT de Sanoussi Diakité réaffirme son engagement et se dit prêt à travailler avec Aminata Touré

Le Bureau exécutif national (BEN) de l’Alliance des mouvements pour la force et l'intensité du travail (AMFIT) dirigée par Sanoussi Diakité, s’est réuni dimanche dernier pour se prononcer sur la recomposition en cours au sein de la coalition Diomaye Président. Dans une déclaration transmise au correspondant de PressAfrik à Kolda, le mouvement a exprimé sa « pleine disponibilité » à collaborer avec Aminata Touré, récemment désignée par le Président Bassirou Diomaye Faye pour piloter le processus de réorganisation de la coalition.



Le BEN d’AMFIT a d’abord pris acte du choix porté sur l’ancienne Première ministre. Une nomination effectuée par le chef de l’État pour conduire une réorganisation « marquée du sceau de l’ouverture et de la recherche de l’efficience opérationnelle », en vue de bâtir « une coalition plus forte au service de la vulgarisation positive des actions du gouvernement, sous la conduite éclairée du Premier ministre Ousmane Sonko ».



Le mouvement a rappelé qu’il avait accueilli, dans le même esprit, la désignation de Madame Aïssatou Mbodj comme présidente de la Conférence des leaders, une décision annoncée aux alliés le 6 avril 2024 au King Fahd Palace. AMFIT a, à cette occasion, félicité Mme Mbodj pour « le travail abattu jusque-là à la tête de la coalition ».



Réaffirmant son engagement sans faille dans la coalition Diomaye Président, AMFIT a exprimé à Mme Aminata Touré ses « souhaits de plein succès » dans la mission que lui a confiée le Président de la République. Le mouvement dit mettre à la disposition de la nouvelle coordinatrice « toute [sa] disponibilité pour la réalisation de la mission assignée à la coalition ».



Enfin, Sanoussi Diakité et son équipe ont appelé l’ensemble des militants et adhérents d’AMFIT, aussi bien sur le territoire national qu’au sein de la diaspora, à s’investir davantage pour « le renforcement et l’élargissement de la coalition Diomaye Président ». Une coalition qualifiée « d’instrument de soutien au régime souverainiste du Président Diomaye Faye, que AMFIT a contribué à mettre en place ».