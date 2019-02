Colère et frustration après le report des élections au Nigéria

"Plusieurs personnes à Yolane sont pas contentes du report des élections au Nigéria. Mais, elles restent calmes et attendent la tenue des élections", a confié un observateur international à la BBC.



Yola est une ville à plus de 800 km d'Abuja. Ce samedi, de nombreux Nigérians se sont réveillés en se demandant si le report de l'élection présidentielle à la dernière minute était une fausse nouvelle.



La nuit dernière, à moins de six heures de l'ouverture des bureaux de vote, Mahmood Yakubu, président de la Commission électorale indépendante nigériane (Inec), a déclaré lors d'une conférence de presse que l'élection est repoussée d'une semaine en raison de problèmes logistiques.



"Parmi les raisons logistiques figure le retard pris dans la distribution du matériel sensible, notamment les bulletins de vote et les machines pour les cartes d'électeurs", rajoute l'observateur.



Après l'annonce du report des élections, beaucoup de ont exprimé de la colère, frustration et résignation.



Musa Abubakar, qui a parcouru 550 km de la capitale, Abuja, pour voter dans la ville de Daura, dans l'extrême nord du pays, a déclaré à la BBC qu'il "ne pouvait pas croire" ce qui s'était passé.



Le président sortant Muhammadu Buhari et l'ancien vice-président Atiku Abubakar ont lancé des appels au calme.