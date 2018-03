Combat Boy Niang 2 - Sa Thies : Un dimanche de derby en banlieue

C’est en août que le promoteur Pape Thialis Faye de lewto production avait ficelé le derby de la banlieue au grand bonheur des amateurs et férus de lutte avec frappe. L’affiche Boy Niang 2 / Sa Thiès est partie pour être l’attraction de la saison. En effet, le duel oppose deux jeunes loups aux dents longues qui partagent le même objectif : se hisser au sommet et atteindre les Vip de l’arène. Le combat se disputera au stade Léopold Sédar Senghor.



Sorti d’une victoire face à Gouy Gui, le fils de De Gaulle est sur une bonne lancée. Avant ce duel, il a fait mordre la poussière à Garga Mbossé et Baye Madione. Boy Niang 2 s’est racheté de son revers face à Zoss et sa suspension de deux ans. Ses succès éclatants lui ont valu le mérite de croiser le fils de Double Less. Un combat que bon nombre d’amateurs plébiscitaient bien avant sa concrétisation. Le Pikinois a promis de faire la fête à son adversaire. Boy Niang 2 veut suivre les pas de son ‘’frère’’ Eumeu Sène qui a battu Balla Gaye 2, et d’autre part, battre Sa Thiès pour atteindre le Lion de Guédiawaye qu’il a défié après sa dernière victoire.



Un dur travail l’attend si l’on sait que Sa Thiès est considéré comme le bouclier de Balla Gaye 2. Le fils de l’ancien ‘’Seigneur’’ des arènes a un palmarès élogieux, malgré son jeune âge. La seule tâche noire est sa défaite contre Malick Niang. Depuis lors, il aligne les succès. Lac Rose, Siteu, Ness sont tous accrochés sur la liste de ses victimes. Face à Boy Niang 2, Sa Thiès veut montrer le meilleur de lui. Il n’a pas encore le désir de s’arrêter en si bon chemin. Sa dernière victoire sur la ‘’Baleine de Lansar’’ a confirmé tout le bien qu’on disait de lui. Battre Boy Niang 2 au soir du 11 mars serait une aubaine pour titiller le cercle restreint des Vip. Mais aussi, il barrera ainsi le Pikinois qui n’a d’yeux que pour son frère, Balla Gaye 2. Un grand derby aux allures de finale, car les deux lutteurs sont au sommet de leur art. Celui qui le remportera aura certainement un gros lot lors de sa prochaine sortie.



En marge du combat, les adversaires du combat royal seront présents. Bombardier et Eumeu Sène, après leur passage au stade Ely Manel Fall de Diourbel lors du combat Forza / Abdou Diouf, vont remettre ça au stade Léopold Sédar Senghor. Après un duel oral très pimenté, les futurs adversaires vont encore essayer de vendre l’affiche via leurs rudes batailles verbales. Un moment très attendu par les férus du ‘’sport de chez nous’’.





