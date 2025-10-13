Compétitivité de l’économie sénégalaise : Diomaye invite le gouvernement à un « changement de rythme et de paradigme »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a insisté lors du Conseil des ministre tenu exceptionnellement le jeudi 9 octobre sur « l’urgence de renforcer la compétitivité de l’économie et le dispositif national de promotion de l’investissement et de réfléchir à un système de financement innovant et efficace ». À cet effet, il a estimé qu’il est essentiel pour le Gouvernement d’engager toutes les administrations publiques et le secteur parapublic à un changement de rythme et de paradigme dans l’accompagnement et le suivi des projets privés ou de partenariats public-privé.



Le Chef de l'État a également sonné la mobilisation de l’administration, exigeant un « changement de rythme et de paradigme » pour accélérer l'attractivité et la compétitivité de l’économie sénégalaise. Cette injonction fait suite à la tenue du 2e Forum Invest in Sénégal (les 7 et 8 octobre 2025), dont le Président a salué le « succès éclatant ».



Diomaye Faye a aussi instruit au Premier ministre, Ousmane Sonko, de garantir la concrétisation rapide des accords d’investissement et de partenariat signés lors du Forum. Il a demandé aussi l'accélération de la digitalisation des services publics et le déploiement immédiat des réformes visant à améliorer l'environnement des affaires pour les investissements directs étrangers (IDE).



Dans le cadre de l'Agenda national de Transformation (ANT), l'exécutif passe à la vitesse supérieure. Le Premier ministre a annoncé l'élaboration de seize réformes majeures, dont cinq lois déjà adoptées par l'Assemblée nationale, pour moderniser l'environnement économique et renforcer la transparence. Le Chef de l'État a par ailleurs instruit tous les ministres de signer « dans les meilleurs délais » leur « Lettre de Politique Sectorielle de Développement (LPSD) » validée, insistant sur la cohérence de la planification nationale.



Rappelant que l’Agenda national de Transformation se décline à travers les Lettres de Politique sectorielle de Développement (LPSD), le président de la République a souligné que ces dernières doivent «être exhaustives et cohérentes dans le cadre intégral du système national de Planification ».



Il a instruit ainsi tous les ministres et secrétaires d’Etat, membres du Gouvernement, de prendre toutes les mesures et dispositions idoines, sous la supervision du Premier ministre, en vue de signer, dans les meilleurs délais, avec le ministre chargé du Plan, la LPSD, validée, de chaque département ministériel.