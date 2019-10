Comprendre la crise politique en Guinée

Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), coalition de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile, a appelé les Guinéens sur les réseaux sociaux à continuer à manifester "jusqu'à l'abandon total du projet de troisième mandat et l'arrêt de la mascarade électorale visant à octroyer au parti présidentiel la majorité nécessaire à l'adoption d'une nouvelle Constitution".



Dans un communiqué, le FNDC assure que son appel à la mobilisation a été très largement suivi lundi et a provoqué une "paralysie totale" des activités sur tout le territoire.



Il dénonce "la répression sanglante" de la contestation, les "dérives autoritaires" du pouvoir et réclame la libération de ses dirigeants arrêtés depuis samedi.



La quasi-totalité des quartiers périphériques de Conakry a été la proie d'affrontements entre petits groupes dressant des barricades, incendiant des pneus, lançant des pierres, et des centaines de policiers et gendarmes répliquant par des tirs de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes, mais aussi à balle réelle.



Le FNDC a accusé le gouvernement mardi sur les réseaux sociaux de préparer la dissolution, "dans les jours à venir, de toutes les organisations de la société civile" opposées à un changement de la Constitution.



Condé veut-il briguer un 3ème mandat ?

Ses opposants en sont convaincus : le président veut faire sauter le verrou constitutionnel et rester à la tête du pays.



Mais les actes que pose Alpha Condé ne démentent pas cette volonté qui lui est prêtée.



En visite à New York, le 22 septembre dernier, il a appelé les Guinéens à se préparer à un référendum et à des élections.



Ce qui conforte ceux qui craignent que le président refuse de quitter le pouvoir en 2020, à la fin de son deuxième et dernier quinquennat.



Elu en 2010, Alpha Condé a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats dans différents discours.



Début septembre, son Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, a été chargé d'organiser de larges "consultations" portant en particulier sur la constitution.



Ces consultations sont boycottées par les principaux partis d'opposition qui les qualifient de "mascarade".