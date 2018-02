Concertations sur le processus électoral : des résultats très en deçà des attentes (Pacte-Cosce)

La plateforme de la société civile qui regroupe le Pacte et le Cosce se désole de la faiblesse des résultats issus de la concertation sur le processus électoral. En effet, relève-t-elle, «au regard des résultats obtenus après deux mois de discussions, la Plateforme de la société civile constate pour le regretter que sur les huit thèmes retenus dans les termes de références, deux seulement ont fait l’objet d’accords fermes».



Lesquels thèmes sont l’évaluation du processus de refonte partielle des listes électorales et la nécessité de réaliser un audit indépendant du fichier électoral.



Selon elle, l’environnement dans lequel se sont tenues ces concertations est aussi à déplorer avec notamment «l’absence d’un environnement politique et des prés requis indispensables susceptibles de restaurer la confiance et la sérénité entre les acteurs politiques, la non-participation d’une partie importante de l’opposition à ces concertations, l’incertitude qui plane sur les décisions que pourrait prendre le Président de la République sur les questions faisant l’objet de désaccords, le sort incertain réservé aux recommandations».



La plateforme appelle le chef de l’Etat à corriger la donne, notamment en renouant les fils du dialogue «sur les points de divergences et les questions non entièrement épuisées».



Elle a par ailleurs appelé le gouvernement à prendre des dispositions afin que les Sénégalais qui se sont inscrits sur le fichier puisse récupérer leur carte d’identité «dans les meilleurs délais…», mais aussi, de consolider les résultats de l’audit du fichier en prenant notamment les dispositions appropriées pour corriger les imperfections relevées et procéder, dès la fin des opérations de révision des listes électorales à un audit de certification du fichier en vue de rassurer tous les acteurs».



Elle a toutefois salué le climat dans lequel les discussions se sont déroulées qui «ont permis aux différents pôles représentés de défendre leurs positions et points de vue dans le respect du code de conduite élaboré de manière consensuelle ».