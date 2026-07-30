Concours général 2026 : Diomaye préside la cérémonie de distinction malgré «un petit rhume»

Le chef d’Etat sénégalais, Diomaye Faye, a présidé ce jeudi matin la cérémonie de distinction des lauréats du Concours général 2026, au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar. Dès l’entame de son discours, face à un public qui s'interrogeait sur son timbre de voix affaibli et enroué, le Président a immédiatement coupé court aux spéculations en confessant son rhume.



«J’ai tenu à être parmi vous aujourd’hui malgré un petit rhume. Cela témoigne de l’importance que je donne à ce rendez-vous républicain», a clarifié Diomaye Faye, sous les acclamations de l’assistance composée, entre autres, des membres du gouvernement, des enseignants et parents d’élèves, ainsi que des lauréats du Concours général.



Passé ce moment de clarification, le Président Diomaye a surmonté son indisposition pour livrer son message aux lauréats, les invitant à travailler pour relever le défi d’un Sénégal souverain.



Pour rappel, l'édition 2026 du Concours général marque le 60e anniversaire de l'institution, avec la remise de 129 distinctions (69 Prix et 60 Accessits) à 118 lauréats. Sur les 3 690 candidats inscrits cette année, les filles représentaient la large majorité des participants avec 61,27 % des effectifs (2 261 candidates).



Sur le plan individuel, cette édition consacre à nouveau Ameth Babou, élève en classe de Terminale S1 au Prytanie militaire de Saint-Louis, qui conserve son titre de meilleur élève du Sénégal. Il réalise une performance historique en totalisant 68 points grâce à quatre premiers prix absolus en Français, Citoyenneté et Droits de l'Homme, Dissertation philosophique et Physique.