Condition d'entrée en Europe à partir de 2020: Vers une vaccination obligatoire des Africains contre la Covid-19

Les Africains voire les Sénégalais sont appelés à se tenir prêts ! Pour cause, « Le Témoin » quotidien a appris auprès d’un député européen que certains pays de la Communauté européenne (France, Espagne, Italie, Portugal etc) risquent de durcir les formalités pour l’obtention du visa Schengen. En 2022 prévient-il, la vaccination contre le covid19 risque d’être obligatoire pour tout voyageur désirant se rendre dans l’espace Schengen ou demandeur de visa d’entrée. « En tout cas, si la vaccination est effective dans les pays européens en 2021, elle sera imposée en 2022 à toute personne désirant obtenir un visa d’entrée dans l’espace Schengen » dit-il avant de nous renvoyer dans la politique sanitaire de l’UE qui entame une très large campagne de vaccination de masse afin de mailler le territoire européen.



A preuve, l’Italie va décider fin janvier 2021 de démarrer une campagne de vaccination sans précédent sur l’étendue de son territoire. Les autorités médicales italiennes vont commencer par les catégories de la population les plus exposées au Covid-19 à savoir les personnels médicaux (médecins, infirmiers, ambulanciers, brancardiers etc), ensuite ce sera au tour des personnes âgées avant d’élargir aux jeunes et aux plus jeunes.



La France, l’Espagne et l’Allemagne ne seront pas en reste puisqu’elles ont fait des commandes d’influence pour être les premiers servis de ce vaccin covid19 « efficace à 90% ». Les pays pauvres comme le Sénégal auront-ils accès rapide à ce vaccin contre le Covid-19 avant qu’il soit une condition d’entrée en Europe et aux Usa, s'interroge le journal Le Témoin.