Conférence Zions Bank : Macky Sall fait la promotion de « l’investissement en Afrique »

J’ai pris part ce 23 mai à Salt Lake City (Utah, USA) à la conférence de Zions Bank sur le commerce et l’investissement en compagnie des anciens Pdts G. Bush Jr des USA et Vicente Fox du Mexique, et de l’ancien PM du Canada S. Harper. J’y ai fait un plaidoyer pour… pic.twitter.com/eGhnoDWROX

— Macky Sall (@Macky_Sall) May 24, 2024



Dans une publication sur sa page X, l’ancien Président du Sénégal, Macky Sall souligne avoir plaidé pour l’investissement en Afrique, lors de la conférence de Zions Bank.« J'ai pris part ce 23 mai à Salt Lake City (Utah, USA) à la conférence de Zions Bank sur le commerce et l'investissement en compagnie des anciens Pdts G. Bush Jr des USA et Vicente Fox du Mexique, et de l 'ancien PM du Canada S. Harper. J'ai fait un plaidoyer pour l'investissement en Afrique », a posté l’ancien Président du Sénégal.Il a aussi tenu à remercier le Gouverneur de Utah pour sa disponibilité à promouvoir le commerce en Afrique. « Je remercie le Gouverneur GovCox de Utah, le PDG de Zions Bank, La Fondation Stirling et la Chambre de commerce de Salt Lake City pour leur accueil et leur disponibilité à promouvoir le commerce et l’investissement avec l’Afrique », lit-on sur sa page X.