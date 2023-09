Conférence des leaders de BBY au Palais: Macky Sall serait-il malade?

Macky Sall semble mal en point. Sous le masque, sa voix est fragile. Elle est quasiment tremblotante. Le président de la République au Palais était d’habitude dans son élément. Il charriait, souriait et menait le débat.



Ce samedi, il est suppléé par l’ancien président de l’Assemblée nationale et leader de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP). Moustapha Niasse a quasiment dirigé les débats car pour une première fois, il a été plus loquace que le maître des céans.



Macky Sall qui nous avait habitué à une gestuelle rassurante, qui respire l’aisance et la maîtrise de son sujet peine à dérouler. Ses yeux semblent même larmoyant.