Conférence économique Arabie Saoudite-Afrique: Ismaila Madior Fall signe un accord de partenariat énergétique avec le gouvernement saoudien

Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Ismaila Madior FALL, à la tête d’une forte délégation composée de nombreux hommes d’affaires sénégalais, a pris part, le 9 novembre 2023, à Riyad, à la Conférence économique Arabie Saoudite – Afrique.



Cette rencontre internationale consacrée au renforcement et à l’élargissement des relations économiques entre le Royaume d’Arabie Saoudite et les pays africains a été l’occasion d’échanges approfondis sur les opportunités de coopération dans les domaines de l’Energie, du Capital humain, de la Sécurité alimentaire, des Mines, du Numérique, de l’Industrie, de la Culture et du Tourisme.



Au cours de cette Conférence, le ministre Ismaila Madior FALL a signé un Accord en matière de coopération énergétique entre le Gouvernement du Sénégal et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite, ainsi qu’un Mémorandum d’Entente pour la coopération dans le secteur des Ressources minérales entre les deux Gouvernements.



En outre, le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieu, a co-présidé, avec le ministre saoudien de l’Investissement, Khalid bin Abdulaziz Al-Falih, la 4e session de la Commission Mixte de Coopération entre les deux pays. Cette rencontre qui a permis de passer en revue la coopération bilatérale et d’explorer de nouveaux axes pertinents de partenariat a permis de poser un jalon supplémentaire dans le chantier du renforcement continu des relations déjà très solides entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite.



A cette occasion, les deux Parties se sont engagées à approfondir leur partenariat dans les domaines tels que les Transports aériens, la Digitalisation, l’Energie, la Sécurité, la Culture, le Tourisme, l’Innovation technologique, les Investissements et les Échanges commerciaux. Très satisfaite du partenariat mutuellement bénéfique, l’Arabie Saoudite a exprimé sa volonté de multiplier le volume de ses financements au Sénégal à travers notamment le Fonds Saoudien pour le Développement qui a déjà réalisé plus de 26 projets au Sénégal pour un montant total de près de 400 millions de dollars américains.



Par ailleurs, en marge de cette session, s’est tenue une rencontre entre secteurs privés sénégalais et saoudien. La Partie sénégalaise représentée par une vingtaine de chefs d’entreprises a saisi cette occasion pour nouer des contacts et mener des échanges avec des opérateurs économiques saoudiens en vue d’élargir les opportunités d’affaires entre les deux pays.