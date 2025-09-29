Réseau social
Conflit Interne au Parti socialiste (Ps) : la justice déboute les frondeurs
La justice a rendu son verdict ce lundi 29 septembre 2025, concernant l'action en justice menée par l’Initiative pour la Refondation du Parti Socialiste. Ce mouvement remettait en cause devant le tribunal la légitimité de l’équipe dirigeante, menée par Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale intérimaire depuis juillet 2019.
 
Dans son ordonnance, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dakar a déclaré « nulle la procédure pour irrégularité de fond ».
 
Auparavant, le tribunal avait rejeté l'exception d'incompétence, qu'il a jugée « mal fondée ». Quant à la fin de « non-recevoir » soulevée en raison de l'absence de personnalité morale des demandeurs, rapporte la Rfm, elle a été requalifiée par le juge en « cause de nullité pour irrégularité de fond », ce qui a finalement entraîné l'annulation de l'ensemble de la procédure. 
Lundi 29 Septembre 2025 - 15:35


Nouveau commentaire :
